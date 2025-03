Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Bahnanlagen sind keine Spielplätze! - Teenager spazieren im Gleisbereich

Magdeburg (ots)

Am Freitag, den 28. März 2025 informierte die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn die Bundespolizeiinspektion Magdeburg um 13:20 Uhr darüber, dass am Stellwerk Magdeburg - Eichenweiler zwei weibliche Personen im Gleisbereich spazierten und von einem Mitarbeiter des Stellwerkes aus dem Bereich geleitet wurden. Eine Streife der Bundespolizei begab sich umgehend zum Ereignisort. Dort wurden die beiden Mädchen sowie der meldende Mitarbeiter des Stellwerkes angetroffen und die jeweiligen Identitäten überprüft. Dabei wurde festgestellt, dass die zwei Gleisläuferinnen minderjährig waren. Die eingesetzten Beamten kontaktierten die Erziehungsberechtigten der 13-Jährigen und setzten diese über den Sachverhalt telefonisch in Kenntnis. Beiden Mädchen wurde die alleinige Weitereise hierbei erlaubt. Nach erfolgter eingehender Belehrung über die Gefahren, in die sie sich mit ihrem Gleisspaziergang begeben hatten und um ein erneutes Fehlverhalten zu unterbinden, begleiteten die Bundespolizisten die ukrainischen Staatsangehörigen zum Haltepunkt. Durch diesen Sachverhalt ergaben sich keine Beeinträchtigungen der Bahn.

In diesem Zusammenhang weist die Bundespolizei erneut darauf hin: Bahnanlagen sind keine Spielplätze! Die Züge nähern sich fast lautlos an und können je nach Windrichtung oft erst sehr spät wahrgenommen werden. Steine, welche von den Zügen erfasst werden, können zersplittern und zu schweren Verletzungen führen. Außerdem geht von den vorbeifahrenden Zügen eine enorme Sogwirkung aus, die ebenfalls zu gravierenden, wenn nicht sogar tödlichen Unfällen führen kann. Glücklicherweise kam es in diesem Fall zu keinen Verletzten. Dennoch wird sich die Präventionsbeauftragte der Bundespolizei mit den Mädchen in Verbindung setzen, um nochmals zu sensibilisieren.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell