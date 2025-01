POL-PIOPP: Geschwindigkeitsüberwachung in Bodenheim

Oppenheim (ots) - Am 27.12.2024 kommt es gegen 09:00 Uhr auf der B 420 in Höhe des Kreisverkehrs an den Ortszufahrten Köngernheim und Undenheim zu einem Verkehrsunfall. Der 26- jährige Fahrzeugführer befährt mit seinem PKW die B 420 aus Richtung Wörrstadt kommend in Richtung Nierstein. Aufgrund der eingeschränkten Sicht durch Nebel und unangepasster Geschwindigkeit kommt das Fahrzeug von der Fahrbahn ab, ...

mehr