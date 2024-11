POL-EL: Schüttorf - Einbruch in Wohnhaus

Schapen (ots) - Feuerwehr und Polizei wurden am frühen Morgen zu einem Brand an der Straße Koppelweg in Schapen alarmiert. Es kam gegen 4.34 Uhr zu einer Rauchentwicklung in einem etwa 20 Meter hohen Maissilo. Durch die Feuerwehr wurden in dem Silo mehrere Glutnester lokalisiert. Zudem war eine angeschlossene Trocknungsanlage von dem Brand betroffen. Verletzt wurde ...

