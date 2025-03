Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Bundespolizei vollstreckt Untersuchungshaftbefehl

Bahnstrecke Hannover - Magdeburg (ots)

Am Freitag, den 28. März 2025 wurde die Bundespolizeiinspektion Magdeburg um 11:24 Uhr über einen männlichen Fahrgast in einem Intercity auf der Strecke von Hannover in Richtung Magdeburg informiert, welcher bei der Fahrscheinkontrolle lediglich ein Deutschlandticket vorlegen konnte. Eine verständigte Streife war mit Ankunft des relevanten Zuges am Bahnsteig 7, am Hauptbahnhof Magdeburg und nahm sich dem Sachverhalt an. Den Einsatzkräften konnte er lediglich ein Foto eines Reisepasses auf seinem Smartphone vorzeigen. Zum Zwecke der zweifelsfreien Identitätsfeststellung erfolgte die Mitnahme des 33-Jährigen in die Räumlichkeiten der Bundespolizei am Hauptbahnhof Magdeburg. Nach Ermittlung und Überprüfung seiner Personalien im Informationssystem der Polizei wurde bekannt, dass ihn das Amtsgericht Bremerhaven per Untersuchungshaftbefehl suchte. Demnach ist er in mehreren Fällen des versuchten Diebstahls verdächtig. Er ist unbekannten Aufenthaltes und verfügt über keinen festen Wohnsitz. Folglich wurde am 13. Juni 2024 der Haftbefehl erlassen. Dies eröffneten die Beamten dem Gesuchten. In den frühen Nachmittagsstunden erfolgte die Haftrichtervorführung am Amtsgericht Magdeburg. Der zuständige Richter bestätigte den Untersuchungshaftbefehl und die Beamten brachten den russischen Staatsangehörigen anschließend in eine Justizvollzugsanstalt. Zudem erhält er erneut Strafanzeigen wegen Betruges und wegen des unerlaubten Aufenthaltes im Bundesgebiet.

