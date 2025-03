Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 42-Jähriger führt Schreckschusswaffe im Rucksack mit sich

Halle (Saale) (ots)

Am Dienstag, den 25. März 2025 sprachen Beamte der Bundespolizei um 10:44 Uhr einen 42-Jährigen im Hauptbahnhof Halle (Saale) an und kontrollierten diesen. Gegenüber den Einsatzkräften reagierte er aggressiv, abweisend und händigte ihnen nur widerwillig sein Ausweisdokument aus. Auf die Nachfrage, ob er gefährliche oder verbotene Gegenstände mit sich führe, verneinte der Mann seine Antwort. Bei der sich anschließenden Nachschau in seinem mitgeführten Rucksack stellten die Bundespolizisten jedoch eine Schreckschusswaffe fest. Die aufgefundene Waffe wurde sichergestellt und zuständigkeitshalber an die Landespolizei übergeben. Der Deutsche erhält eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell