BPOLI MD: 42-Jähriger führt Softairwaffe, Patronen, ein Messer und Betäu-bungsmittel in einer nicht geringen Menge mit sich

Halle (Saale) (ots)

Am Samstag, den 22. März 2025 kontrollierten Beamte der Bundespolizei um 10:50 Uhr einen 42-Jährigen auf dem Bahnsteig 12/13, im Haupt-bahnhof Halle (Saale). Auf die Nachfrage, ob er verbotenen Gegenstän-de mit sich führe, gab der Mann an, eine nicht geladene Pistole in seinem Rucksack zu haben. Bei der sich anschließenden Nachschau stellten die Einsatzkräfte eine nicht geladene Softairwaffe und drei Tüten mit insgesamt circa 96,5 Gramm vermutlich Cannabis fest. Im vorderen Fach seines Rucksackes befanden sich zudem 18 Patronen sowie Gaskapseln für die Softairwaffe. Außerdem führte er ein Messer mit einer 8,5 Zentimeter langen, feststehenden Klinge mit sich. Die aufgefundenen Gegenstände wurden sichergestellt und zuständigkeitshalber an die Landespolizei übergeben. Der Deutsche erhält Strafanzeigen wegen Verstößen nach dem Waffen- und Konsumcannabisgesetz.

