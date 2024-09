Hauptzollamt Frankfurt (Oder)

HZA-FF: Karriere beim Zoll gestartet

Frankfurt (Oder) (ots)

17 Anwärterinnen und Anwärter beginnen ihre Ausbildung beim Hauptzollamt Frankfurt (Oder) und 6 ihr duales Studium

Mehr als 1.700 junge Menschen beginnen am 1. September ihre Ausbildung im mittleren Dienst bzw. ihr Studium im gehobenen Dienst beim Zoll, 23 davon beim Hauptzollamt Frankfurt (Oder).

Der Leiter des Hauptzollamts Frankfurt (Oder), Oliver-Thomas Pampel-Jabrane, begrüßte heute 23 jungen Frauen und Männer und vereidigte sie. Sie haben sich für eine Ausbildung bzw. ein duales Studium bzw. beim Zoll entschieden. "Für die 23 Anwärterinnen und Anwärter beginnt heute ein neuer Lebensabschnitt. Ich freue mich, dass sie sich für den Zoll entschieden haben. Sie erwartet nicht nur eine fachlich hochwertige Ausbildung bzw. ein hochwertiges Studium, sondern auch ein sicherer Arbeitsplatz mit vielen spannenden und abwechslungsreichen Tätigkeiten." so der Leiter des Hauptzollamt Frankfurt (Oder) Herr Oliver-Thomas Pampel-Jabrane. Die Berufseinsteiger absolvieren im mittleren Dienst eine zweijährige Ausbildung. Im gehobenen Dienst ist es ein dreijähriges Studium und schließt mit einem Bachelor ab. Theorie und Praxis wechseln sich dabei ab und bauen aufeinander auf. Die fachtheoretischen Teile im gehobenen Dienst werden an der Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung in Münster absolviert. Im mittleren Dienst erfolgt die theoretische Ausbildung an dem zolleigenen Bildungszentrum in Plessow. Die Praxisphasen verbringen die Zoll-Nachwuchskräfte in verschiedenen Bereichen des Ausbildungshauptzollamts. Nach Abschluss des Studiums können sie als Zöllnerinnen und Zöllner im ganzen Spektrum der Aufgaben des Zolls eingesetzt werden. Dieses reicht von Sachbearbeitung bis Spezialeinheit sowie von Finanzkontrolle Schwarzarbeit bis Zollfahndung.

Beim Hauptzollamt Frankfurt (Oder) arbeiten über 730 Zöllnerinnen und Zöllner in den unterschiedlichsten Aufgabenbereichen des Zolls. Über 90 Anwärterinnen und Anwärter werden derzeit ausgebildet oder absolvieren ein Studium. Der Zuständigkeitsbereich ist das östliche Brandenburg. Weiterhin werden Bewerberinnen und Bewerber für die Ausbildung und ein duales Studium mit Beginn am 1. September 2025 gesucht. Die Bewerbungen sind bis zum 15.Oktober 2024 an eine der folgenden Adressen zu richten: online: https://www.zoll-karriere.de Post: Hauptzollamt Frankfurt (Oder), Kopernikusstraße 25, 15236 Frankfurt (Oder) E-Mail: Bewerbung.hza-ff@zoll.bund.de

Original-Content von: Hauptzollamt Frankfurt (Oder), übermittelt durch news aktuell