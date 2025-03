Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 33-Jähriger missachtet Richtlinien, ignoriert Weisungen, leistet Widerstand, schlägt und spuckt

Halle (Saale) (ots)

Am Freitag, den 21. März 2025 wurde die Bundespolizei über einen uneinsichtigen Fahrgast in einem Intercityexpress auf der Strecke von Berlin nach Halle (Saale) informiert und um Unterstützung gebeten. Nach ersten Erkenntnissen nutzte der 33-Jährige den Zug und hielt sich nicht, seinem mitgeführten Hund betreffend, an die Beförderungsrichtlinien des Verkehrsunternehmens. Dies wurde dem Hundebesitzer mitgeteilt. Zudem wurde er aufgefordert, seinen Vierbeiner in einer Box zu transportieren oder ihm einen Maulkorb anzulegen. Die Weisungen ignorierte der Herr. Er wurde demnach vom Zugchef von der Weiterfahrt ausgeschossen. Auch dies ignoriert er und verließ den Zug beim planmäßigen Halt in Bitterfeld nicht und verblieb rechtswidrig in der Bahn. Diese fuhr letztlich in Richtung Halle (Saale) Hauptbahnhof mit dem 33-Jährigen weiter und die Bundespolizei wurde kontaktiert. Mit Ankunft des relevanten Zuges standen Einsatzkräfte am Bahnsteig acht im Hauptbahnhof Halle (Saale) um 08:50 Uhr bereit und nahmen sich dem Sachverhalt an. Auch den mehrmaligen Aufforderungen eines Bundespolizisten leistete der Deutsche keinerlei Folge. Ihm wurde die Durchsetzung mittels Zwangs angedroht. Im Weiteren ergriff der Beamte den rechten Arm des Mannes und versuchte ihn aus der Sitzgruppe zu ziehen. Hierbei sperrte der Reisende sich aktiv, riss seine Hand aus dem Festhaltegriff, schlug nach dem Beamten, verfehlte nur knapp dessen Kopf und spuckt ihm ins Gesicht. Unter Hinzuziehung weiterer Kräfte der Bahnsicherheit und der Bundespolizei verließ er widerwillig den Express. Er erhält Strafanzeigen wegen Hausfriedenbruchs, Körperverletzung sowie wegen des tätlichen Angriffs auf und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.

