BPOLI MD: Zeugenaufrufe: Unbekannte besprühen Regionalbahnen

Magdeburg, Niederndodeleben (ots)

Am Freitag, den 21. März 2025 informierte die Zugbegleiterin einer Regionalbahn um 22:20 Uhr die Bundespolizeiinspektion Magdeburg darüber, dass beim Halt des genutzten Zuges drei männliche, vermummte Personen diesen am Haltepunkt Niederndodeleben besprühten. Verständigte Einsatzkräfte fuhren unverzüglich in Richtung des Ereignisortes. Hierbei nahmen sie, an einen zum Tatort nahegelegenen Supermarkt, eine Personengruppe wahr. Als die Gruppe das Polizeifahrzeug bemerkte, flohen die Mitglieder in unterschiedliche Richtungen. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung konnten um 23:02 Uhr zwei männliche Personen unmittelbar am Haltepunkt angetroffen werden. Die beiden 18-jährigen Deutschen waren dunkel gekleidet und trugen, -trotz Plusgrade, Wollmützen. Ob und inwieweit sich der Straftatverdacht gegen das Duo erhärtet, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. In der Nacht von Sonntag auf Montag, den 24. März 2025 kam es erneut am Haltepunkt Niederndodeleben gegen 03:00 Uhr zu einer Sachbeschädigung. Auch hier wurde eine Regionalbahn mehrfarbig, auf einer Fläche von circa 20 Quadratmeter, besprüht. Dementsprechend hat die Bundespolizeiinspektion Magdeburg Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet und benötigt die Mithilfe der Bevölkerung: Wer hat am 21. März 2025, um 22:00 Uhr beziehungsweise am 24. März 2025, um 03:00 Uhr verdächtige Personen im Bereich des Haltepunktes Niederndodeleben wahrgenommen, die mit der Tat in Verbindung gebracht werden könnten? Womöglich haben Reisende bei der ersten Tathandlung diese aus der Regionalbahn 40 beobachtet und gegebenenfalls Foto- oder Videomaterial gefertigt, welches zur Verfügung gestellt werden kann. Sachdienliche Hinweise werden in der Bundespolizeiinspektion Magdeburg (Tel.: 0391 / 56549 555), unter der kostenfreien Bundespolizei - Hotline (Tel.: 0800 / 6 888 000) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen. Weiterführende Informationen können auch über das Hinweisformular auf der Bundespolizei-Homepage www.bundespolizei.de gegeben werden.

