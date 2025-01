POL-HRO: Vermisste 14-Jährige aus Gadebusch wieder zurück - Löschung der Öffentlichkeitsfahndung

Rostock (ots) - Am Samstag den 25.01.2025 gegen 12:10 Uhr wurde durch einen Zeugen bekannt, dass zwei übergroße Graffitis an einem Mehrfamilienhaus in Schwerin, Alexandrinenstraße aufgebracht wurden. Die Graffitis haben jeweils eine Größe von 330 x 40 cm und 625 x 550 cm. Es wurde eine Anzeige wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, die ...

