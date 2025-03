Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Bundespolizei stellt vermutlichen Graffitisprayer

Magdeburg (ots)

Am Sonntag, den 30. März 2025, um 17:45 Uhr, informierte der Lokführer eines vorbeifahrenden Güterzuges die Bundespolizeiinspektion Magdeburg darüber, dass aktuell eine Person einen am Magdeburger Hauptbahnhof abgestellten Intercity großflächig mit Graffitis besprüht. Sofort alarmierte Kräfte der Bundespolizei begaben sich in Richtung des Ereignisortes. Die Person flüchtete bei Erkennen der Streife fußläufig und legte unterwegs eine getragene Warnjacke und ein Basecap der Deutschen Bahn ab. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung konnte der Mann in einem Schnellrestaurant auf dem Bahnhofsvorplatz angetroffen und kontrolliert werden. Es erfolgte die Mitnahme in die Diensträume der Bundespolizei und eine zweifelsfreie Identitätsfeststellung der zuvor mündlich angegebenen Personalien. Bei der Absuche des genutzten Fluchtweges stellten die Beamten zudem eine Farbsprühdose fest, diese sowie Warnjacke und Basecap wurden sichergestellt. Zur Herkunft der genutzten, augenscheinlich fremden, Bekleidungsgegenstände machte der Tatverdächtige keine Angaben. Der Deutsche erhielt Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung und Unterschlagung. Unbenommen davon können weiterhin finanzielle Regressansprüche des Eigentümers auf zivilrechtlichen Weg gestellt werden.

