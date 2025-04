Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kreis Viersen: Schwerpunktkontrolltag zur Kfz-Kriminalität

Kreis Viersen (ots)

Am gestrigen Dienstag kontrollierte die Polizei kreisweit Personen und Fahrzeuge. Im Fokus stand die Bekämpfung der Straßenkriminalität, besonders der Diebstahl an und aus Kraftfahrzeugen sowie der Fahrraddiebstahl. Verzeichnete die Polizei im Jahr 2023 noch 898 Fahrraddiebstähle und 976 Diebstähle an und aus Kraftfahrzeugen, waren es im Jahr 2024 1038 Raddiebstähle und 1382 Diebstähle an und aus Kfz.

Über 30 Einsatzkräfte waren gestern uniformiert und in zivil unterwegs und kontrollierten etwa 140 Fahrzeuge und 150 Personen. Die Ergebnisse werden nun bei der Ermittlungsdienststelle ausgewertet. Darüber hinaus ahndeten die Einsatzkräfte 16 Verkehrsverstöße und nahmen vier Strafanzeigen auf: Zwei wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und zwei wegen Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Wie sichert man eigentlich richtig das Pedelec?

Hier sollte man nicht am falschen Ende sparen. Achten Sie beim Kauf eines Fahrradschlosses auf die Qualität. Stabile Ketten-, Bügel- oder Faltschlösser eigenen sich besser als dünne, preisgünstige Kabelschlösser. Schließen Sie Ihr Fahrrad an einem fest verankerten Gegenstand an, zum Beispiel einem Fahrradständer. Am besten möglichst weit vom Boden entfernt, damit Diebe einen Bolzenschneider nicht auf dem Boden absetzen können. Das Rahmenschloss des Pedelecs eignet sich nicht als Diebstahlschutz, da Diebe das Rad trotzdem wegtragen können. /wg (437)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell