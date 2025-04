Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Lastenradtraining der Polizei Viersen - Tipps und Tricks für mehr Sicherheit

Bild-Infos

Download

Kreis Viersen (ots)

Sie fahren gerne Lastenrad? Dann ist dieser Tag genau das Richtige für Sie! Am Sonntag, den 18. Mai 2025, findet von 12 bis 15 Uhr ein kostenloses Lastenradtraining in Kooperation mit der Polizei Viersen auf dem Gelände der Volkshochschule Viersen statt. Im theoretischen Teil erhalten Sie zunächst wichtige Informationen rund um das sichere Fahren mit dem Lastenrad im Straßenverkehr. Zudem bietet sich die Gelegenheit, persönliche Erfahrungen mit anderen Teilnehmenden auszutauschen. Anschließend geht es in den praktischen Teil: Auf dem Schulhof der Volkshochschule üben Sie gemeinsam mit den Verkehrssicherheitsberaterinnen und -beratern der Polizei Viersen den sicheren Umgang mit dem Lastenrad - in verschiedensten Verkehrssituationen. Melden Sie sich ganz einfach über die Website der Volkshochschule Viersen an: Geben Sie in der Suchfunktion das Stichwort "Lastenrad" ein und melden Sie sich für den 18. Mai 2025 an: https://www.kreis-viersen-vhs.de/ /jk (435)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell