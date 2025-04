POL-VIE: Polizei sucht weitere Zeuginnen und Zeugen nach Unfall

Viersen (ots) - 250428 Willich: Motorradfahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt Am Montagnachmittag kam es gegen 14 Uhr zu einem Unfall in der Straße Stahlwerk Becker in Willich. Eine 58-Jährige aus Meerbusch fuhr in der Straße Stahlwerk Becker in Richtung Gießerallee und wollte links auf den Parkplatz eines Supermarktes abbiegen. Dabei kollidierte sie mit einem 68-jährigen Motorradfahrer aus Willich, der ...

