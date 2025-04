Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Pressebericht vom 28.04.2025

250428 Willich: Motorradfahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Am Montagnachmittag kam es gegen 14 Uhr zu einem Unfall in der Straße Stahlwerk Becker in Willich. Eine 58-Jährige aus Meerbusch fuhr in der Straße Stahlwerk Becker in Richtung Gießerallee und wollte links auf den Parkplatz eines Supermarktes abbiegen. Dabei kollidierte sie mit einem 68-jährigen Motorradfahrer aus Willich, der geradeaus in der Straße Stahlwerk Becker in Richtung Walzwerkstraße fuhr. Der Mann wurde bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt. Zur Unterstützung der Unfallaufnahme war ein Verkehrsunfallteam aus Neuss vor Ort. Die Straße war bis gegen 18:55 Uhr gesperrt.

250428 Willich-Schiefbahn: Elfjähriger von Auto angefahren und verletzt

Gegen 16 Uhr am Montagnachmittag ist ein Elfjähriger aus Willich auf der Linsellesstraße in Schiefbahn angefahren worden. Der Junge überquerte mit seinem Fahrrad auf einem Zebrastreifen auf Höhe der Siedlerallee die Linsellesstraße. Ein 25-jähriger Autofahrer aus Mönchengladbach war auf der Linsellesstraße in Richtung Siedlerallee unterwegs. Er fuhr den Jungen an. Dieser wurde bei dem Unfall verletzt und musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der genaue Grad seiner Verletzung steht noch nicht fest. Die Ermittlungen dauern an. Die Straße war bis gegen 17 Uhr gesperrt.

