POL-VIE: Zeuginnen und Zeugen nach kleineren Bränden gesucht

Nettetal-Schaag/Viersen-Bockert (ots)

Bereits am Freitagabend sollen laut Zeugenaussagen drei Jugendliche ein Paket im Jubiläumsgarten in Viersen verbrannt haben. In Schaag geriet am Samstagabend ein hölzerner Pfeiler eines Carports aus noch ungeklärter Ursache in Brand. Gegen 20.30 Uhr am Freitagabend hat eine Zeugin beobachtet, wie drei Jugendliche augenscheinlich etwas aus Pappe im Jubiläumsgarten an der Hardter Straße entzündeten. Auf Ansprache entfernten sich die Jugendlichen. Die Zeugin fand ein beschädigtes Paket. Der Karton war fast vollständig durch das Feuere zerstört, der Inhalt auch in Mitleidenschaft gezogen. Allerdings ließ sich die eigentliche Adressatin des Pakets ermitteln: Eine Frau, die an der Königsallee, fußläufig über zwei Kilometer vom Jubiläumsgarten entfernt, wohnt. Dort war das Paket am Mittag gegen 14.15 Uhr abgestellt worden. Wie es von dort in den Jubiläumsgarten kam und wer die drei Jugendlichen sind, die es angezündet haben, ist noch unklar. In Schaag war gegen 22 Uhr an der Hubertusstraße ein Stützpfeiler eines Carports in Brand geraten. Das Feuer zog auch Verkleidungselemente sowie die Decke dieses Unterstands in Mitleidenschaft. In beiden Fällen sucht die Polizei nun Zeuginnen oder Zeugen, die bei der Aufklärung helfen können. Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht, die mit den beiden Vorfällen in Verbindung stehen könnten? Bitte melden Sie sich unter der Rufnummer 021627377-0. /hei (427)

