POL-VIE: Eisautomat aufgebrochen - Kripo bittet um Hinweise

Nettetal-Kaldenkirchen (ots) - In der Nacht zu Samstag, dem 26. April, kam es gegen 2:30 Uhr zu einer Körperverletzung in einem Skatepark an der Kreuzmönchstraße in Kaldenkirchen. Ein 21-jähriger Mann aus Grefrath und ein 22-Jähriger aus Viersen gerieten mit einer unbekannten Gruppe von etwa zehn Personen in einen Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung schlug eine der Personen dem 21-Jährigen eine Glasflasche auf ...

