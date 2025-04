Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Erneuter Einbruch in Firma - Polizei sucht Hinweise

Nettetal-Breyell (ots)

Zwischen Donnerstag, 24. April, 14 Uhr, und Freitag, 25. April, 11:30 Uhr, kam es zu einem schweren Diebstahl in einer Firma am Lötscher Weg in Breyell. Bereits in der vergangenen Woche war in die Firma eingebrochen worden, wobei mehrere Metallscheiben entwendet wurden. Dieses Mal wurden rund drei Tonnen Edelstahl gestohlen. Aufgrund der großen Menge geht die Polizei von mehreren Tatverdächtigen aus, die vermutlich mit einem Großfahrzeug das Diebesgut abtransportierten. Ob die beiden Taten zusammenhängen, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Wenn Sie etwas Verdächtiges beobachtet haben, melden Sie sich bitte bei der Polizei unter der Rufnummer 02162/377-0. /jk (422)

