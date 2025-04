POL-VIE: Viersen: Pkw prallt gegen Baum auf der Greefsallee - Fahrer verletzt

Willich-Neersen (ots) - Am Freitag, 25.04.2025 um 21:58 Uhr stießen zwei PKW an der Kreuzung Alte Landstraße (L361)/Ecke Kickenstraße (L29) in Willich-Neersen zusammen. Ein 24-jähriger Willicher wurde dadurch zunächst in seinem PKW eingeklemmt und musste schwer verletzt durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug gerettet werden. Seine 23-jährige Beifahrerin konnte das ...

