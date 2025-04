Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Tageswohnungseinbruch - Zeugen gesucht

Viersen (ots)

Am heutigen Freitag kam es in der Zeit von 13:00 Uhr bis 13:20 Uhr zu einem Tageswohnungseinbruch in ein Reihenendhaus auf der Oberrahserstraße in Viersen. Zwei unbekannte Täter haben zunächst die Hauseingangstüre gewaltsam aufgebrochen und im Anschluss das Haus durchsucht. Die Täter wurden hierbei durch einen Bewohner überrascht und flüchteten vermutlich ohne Beute in Richtung Am Schluff. Die beiden Männer werden als schlank beschrieben. Eine Person habe eine bunte Kopfbedeckung getragen. Die Kriminalpolizei ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Viersen unter der 02162-377-0 zu melden. /bru (418)

