PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 19.12.2024

Gewerbsmäßig Tabakwaren gestohlen - Untersuchungshaft

Unter dem dringenden Verdacht, in mindestens fünf Fällen gewerbsmäßig Tabakwaren im Wert von über 1.000 Euro gestohlen zu haben, steht ein 41-Jähriger, der seit Anfang der Woche in Untersuchungshaft sitzt. Nach bisherigem Stand der polizeilichen Ermittlungen, die die Ermittlungsgruppe Asyl beim Polizeirevier Sigmaringen führt, hat der Tatverdächtige seit Ende September in Hechingen, Metzingen, Tettnang, Tübingen und Bad Saulgau Ladendiebstähle begangen und dabei jeweils Tabakwaren teils im Wert mehrerer hundert Euro an sich genommen. Zeugen und ein Ladendetektiv waren auf den 41-Jährigen aufmerksam geworden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hechingen erließ das zuständige Amtsgericht einen Untersuchungshaftbefehl, der nun vollstreckt und von einem Haftrichter in Vollzug gesetzt wurde. Der georgische Staatsangehörige sitzt zwischenzeitlich in einer Justizvollzugsanstalt ein.

