Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Scheiben bei Bank eingeschlagen - Polizei nimmt Täter fest

Die Polizei hat am Mittwochabend einen 39-Jährigen vorläufig festgenommen, der bei einem Kreditinstitut in der Meersburger Straße zwei Scheiben eingeworfen haben soll. Der Mann wurde von Zeugen bei der Tat beobachtet und suchte im Anschluss das Weite. Eine alarmierte Polizeistreife konnte den 39-Jährigen anhand der Personenbeschreibung wenig später im Stadtgebiet antreffen. Er muss nun mit strafrechtlichen Konsequenzen wegen Sachbeschädigung rechnen. Der Sachschaden an den Scheiben wird auf rund 10.000 Euro beziffert.

Ravensburg

Jugendlichen im Kreisverkehr übersehen - Unfallverursacherin hat über drei Promille

Über drei Promille hatte eine 75 Jahre alte Nissan-Fahrerin intus, als sie am Mittwoch gegen 17 Uhr einen 16-jährigen Leichtkraftradlenker übersehen hat. Die Frau fuhr in den Kreisverkehr in der Parkstraße/Möttelinstraße ein und nahm den Jugendlichen nicht wahr. Bei der Kollision stürzte der 16-jährige mit seinem Zweirad und zog sich leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. Auch die Seniorin musste in ein Krankenhaus, um dort Blut abzugeben. Ihren Führerschein beschlagnahmten die Polizisten. Sie muss nun mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen wird auf insgesamt rund 1.500 Euro beziffert.

Wilhelmsdorf

Mann leistet Widerstand und verletzt Polizisten

Wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung ermittelt die Polizei gegen einen 36-Jährigen, der sich am Mittwochabend gegen 21 Uhr vor einem Supermarkt in der Zußdorfer Straße renitent verhalten hat. Der Mann, der knapp drei Promille Alkohol intus hatte, wurde einer alarmierten Polizeistreife gegenüber zunehmend aggressiver, weshalb die Polizisten ihn in Gewahrsam nahmen. Bei den weiteren Maßnahmen beleidigte er die Beamten, sperrte sich und quetschte einem Polizisten die Hand, sodass dieser leicht verletzt wurde. Der 36-Jährige musste die Nacht in der Gewahrsamseinrichtung auf dem Polizeirevier verbringen. Er wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Zudem wird er für die Kosten der unfreiwilligen Übernachtung aufkommen müssen.

Aulendorf

VW Multivan zerkratzt

Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch einen VW Multivan zerkratzt, der in der Hofgartenstraße abgestellt war. Der Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro beziffert. Der Polizeiposten Altshausen ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 07584/9217-0 um sachdienliche Hinweise zur Tat.

Leutkirch

Einbruch in Second-Hand-Geschäft

Ein bislang unbekannter Täter hat im Zeitraum zwischen Montag, 17.30 Uhr, und Mittwoch, 8.45 Uhr, in einen Gebrauchtwarenladen in der Bachstraße eingebrochen. Der Unbekannte verschaffte sich über die Eingangstür gewaltsam Zugang zu dem Vorraum des Geschäfts, entwendete jedoch schlussendlich nichts. Die Tür zum eigentlichen Verkaufsraum ließ der Täter unangetastet. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Personen, denen im Tatzeitraum Verdächtiges aufgefallen ist, mögen sich bitte unter Tel. 07561/8488-0 beim Polizeirevier Leutkirch melden.

Bad Wurzach

Unter Drogen und ohne Führerschein hinterm Steuer

Mehrere Strafanzeigen kommen auf einen 54-Jährigen zu, den die Polizei am Mittwoch gegen 23.30 Uhr am Steuer eines Wagens gestoppt hat. Bei der Kontrolle stellten die Beamten bei dem Mann deutliche drogentypische Ausfallerscheinungen fest. Ein Vortest verlief positiv auf Kokain und Amphetamin. Der 54-Jährige musste in der Folge in einem Krankenhaus Blut abgeben. Bei den weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 54-Jährige nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Er musste das Auto stehen lassen und wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Auch der Halter des Wagens, der die Fahrt gebilligt hatte, muss mit einer Anzeige bei der Staatsanwaltschaft rechnen.

Wolfegg

Alkoholisiert Verkehrsunfall verursacht

Unter Alkoholeinfluss hat am Mittwoch gegen 21.20 ein 44-Jähriger auf der L 316 bei Roßberg einen Unfall mit drei Fahrzeugen verursacht. Der 44-jährige VW-Fahrer war von Alttann nach Roßberg untewregs und übersah zwei am rechten Fahrbahnrand abgestellte Fahrzeuge. Er kollidierte zunächst mit einem geparkten Mitsubishi. Aufgrund des Aufpralls drehte sich das Fahrzeug des Unfallverursachers und stieß gegen einen ebenfalls am Fahrbahnrand geparkten Dacia. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte eine Polizeistreife beim Unfallverursacher eine Atemalkoholkonzentration von rund 1,4 Promille feststellen. Ihm wurde Blut genommen und er musste seinen Führerschein abgeben. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 30.000 Euro, verletzt wurde niemand.

Weingarten

Scheibe an Fahrzeug eingeschlagen

Ein Unbekannter hat die Frontscheibe eines zwischen Freitag, 21 Uhr, und Samstag, 6 Uhr, in der Marienstraße abgestellten Pkw eingeschlagen. Die Scheibe war so stark beschädigt, dass der Fahrzeuginhaber mit dem Fahrzeug nicht mehr fahren konnte. Aufgrund des Spurenbildes geht die Polizei davon aus, dass die Scheibe eingeschlagen und nicht eingeworfen wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden keine Gegenstände aus dem Fahrzeug entwendet. Personen, die Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-6666 beim Polizeirevier Weingarten zu melden.

Weingarten

Mülleimer gehen in Flammen auf

Zu einem Brand in einer Tiefgarage in der Liebfrauenstraße wurden die Freiwillige Feuerwehr und die Polizei am Mittwoch gegen 21.30 Uhr alarmiert. Mehrere Mülleimer wurden von einem bislang unbekannten Täter, vermutlich mutwillig, in Brand gesteckt und mussten von der Feuerwehr gelöscht werden. Aufgrund der Löscharbeiten entstanden Schäden an den Wänden und der Decke der Tiefgarage. Mehr als 40 Wehrleute waren bei den Löscharbeiten eingesetzt. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 80.000 Euro. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt wegen Brandstiftung und bittet unter Tel. 0751/803-6666 um sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem Täter.

Bad Waldsee

Pedelec-Dreirad beschädigt und davongefahren

Ein am Mittwoch zwischen 12.30 Uhr und 14.30 Uhr im Dachsweg abgestelltes Pedelec-Dreirad hat ein bislang unbekannter Täter beschädigt und anschließend das Weite gesucht. Der Unbekannte fuhr vermutlich mit seinem Pkw gegen das Dreirad, sodass dieses gegen eine Hauswand gedrückt wurde. Hierdurch entstand Sachschaden am Pedelec von rund 500 Euro und geringer Sachschaden an der Hauswand. Das Pedelec war zudem nicht mehr fahrbereit. Personen, die am Mittwoch zwischen 12.30 Uhr und 14.30 Uhr Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07524/4043-0 beim Polizeiposten Bad Waldsee zu melden.

Weingarten

Autofahrerin übersieht Fußgängerin beim Rückwärtsfahren

Zu einem Zusammenstoß zwischen einer 59-jährigen Toyota-Fahrerin und einer Fußgängerin kam es am Dienstag gegen 17 Uhr in der Kirchstraße. Die Pkw-Fahrerin übersah beim rückwärts Ausparken eine 42-jährige Fußgängerin und erfasste diese. Aufgrund des Zusammenstoßes stürzte die Frau zu Boden und wurde leicht verletzt. Sie wurde zur medizinischen Versorgung von der Unfallverursacherin in ein Krankenhaus gebracht. Ob am Toyota Sachschaden entstanden ist, ist derzeit unklar.

Altshausen

Stoppstelle missachtet und Unfall verursacht

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 17.15 Uhr im Kreuzungsbereich der Ravensburger Straße und der Blönrieder Straße wurde ein 57-jähriger Daihatsu-Lenker schwerverletzt. Der 57-Jährige befuhr die Ravensburger Straße und missachtete an einer Stoppstelle die Vorfahrt eines 32-jährigen VW-Fahrers. Aufgrund dessen kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der 57-Jährige erlitt schwere Verletzungen und musste zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 32-jährige VW-Fahrer wurde leicht verletzt. Am Fahrzeug des Unfallverursachers entstand Sachschaden von rund 2.000 Euro. Der Sachschaden am Pkw des 32-Jährigen beläuft sich auf 10.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell