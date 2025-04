Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Mülltonnen angezündet - Kripo sucht Zeuginnen und Zeugen

Kempen (ots)

In der Nacht zu Freitag wurden auf der Neustraße in der Kempener Innenstadt gegen 02.30 Uhr zwei Mülltonnen in Brand gesetzt. Ein paar Straßen weiter, auf der Klosterstraße, brannte eine weitere Mülltonne. Alle Brände wurden durch die Feuerwehr gelöscht. Da eine Selbstentzündung ausgeschlossen wird, ermittelt nun die Kripo. Hinweise auf Tatverdächtige bitte an das Kriminalkommissariat 1 über die 02162/377-0. /wg (415)

