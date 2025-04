POL-VIE: Schwalmtal-Ungerath: Schwerer Diebstahl - Polizei sucht nach Hinweisen!

Willich (ots) - Am Morgen des 24. April kam es gegen 07:40 Uhr in Willich zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 50-jähriger Motorradfahrer aus Willich tödlich verletzt wurde. Eine 58-jährige Autofahrerin aus Willich beabsichtigte, von der Straße Am Straterhof nach links in die Alte Poststraße abzubiegen. Dabei kam es im Kreuzungsbereich zur Kollision mit dem 50-jährigen Motorradfahrer welcher dort in ...

