Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Motorradfahrer wird bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Willich (ots)

Am Morgen des 24. April kam es gegen 07:40 Uhr in Willich zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 50-jähriger Motorradfahrer aus Willich tödlich verletzt wurde. Eine 58-jährige Autofahrerin aus Willich beabsichtigte, von der Straße Am Straterhof nach links in die Alte Poststraße abzubiegen. Dabei kam es im Kreuzungsbereich zur Kollision mit dem 50-jährigen Motorradfahrer welcher dort in Richtung Schiefbahn fuhr. Der Mann erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Ein Unfallaufnahmeteam aus Neuss unterstützte bei der Unfallaufnahme. Die Angehörigen des Verstorbenen wurden betreut. Die Kreuzung war bis 12 Uhr vollständig gesperrt. /jk (410)

