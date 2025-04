POL-VIE: Alkoholfahrt - Mann fährt betrunken Auto

Kreis Viersen (ots) - In der Zeit zwischen Karfreitag und Dienstag, 22. April, kam es zu mehreren Einbrüchen auf Firmengeländen im Kreis Viersen. Der erste Einbruch ereignete sich zwischen Karfreitag, dem 18. April, 18 Uhr, und Dienstag, dem 22. April, 7 Uhr, in der Straße Lötscher Weg in Breyell. Unbekannte verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Hinterhof eines Lasertechnik-Unternehmens und entwendeten mehrere ...

