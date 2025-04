Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Mehrere Einbrüche auf Firmengeländen im Kreis Viersen

Kreis Viersen (ots)

In der Zeit zwischen Karfreitag und Dienstag, 22. April, kam es zu mehreren Einbrüchen auf Firmengeländen im Kreis Viersen. Der erste Einbruch ereignete sich zwischen Karfreitag, dem 18. April, 18 Uhr, und Dienstag, dem 22. April, 7 Uhr, in der Straße Lötscher Weg in Breyell. Unbekannte verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Hinterhof eines Lasertechnik-Unternehmens und entwendeten mehrere Metallscheiben. Der zweite Vorfall geschah am Samstag, dem 19. April, gegen 15:30 Uhr in einer metallverarbeitenden Firma an der Straße Weihersfeld in Brüggen. Vier bislang unbekannte Personen stahlen dort Messingspäne, die sie in einen schwarzen Renault luden und anschließend flüchteten. Ein weiterer Einbruch ereignete sich zwischen Karfreitag, 18 Uhr, und Dienstag, 10 Uhr, in der Straße Höhenhöfe in St. Tönis. Hier wurden Gartenmöbel aus einem umzäunten Bereich eines Möbelgeschäfts entwendet. Falls Sie zu einem der Fälle Hinweise haben oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden Sie sich bitte bei der Polizei unter der Rufnummer 02162/377-0. /jk (407)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell