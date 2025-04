POL-VIE: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Hinweise

Nettetal-Leuth (ots) - Am Karfreitag, 18.04., wurde gegen 21.15 Uhr ein brennender Baumstumpf auf einem Wanderweg Nahe der Hinsbecker Straße in Leuth gemeldet. Feuerwehrkräfte löschten den Brand und konnten eine Ausbreitung verhindern. Am Ostersonntag brannte gegen 15.00 Uhr eine größer Fläche Unterholz im Grenzwald im Bereich der Heerstraße in Leuth. Nach Schätzung der Feuerwehr ist die betroffene Fläche über ...

