POL-PDMT: L 305 - Selters - Gefährdung des Straßenverkehrs durch gefährliches Überholmanöver

Breitenau (ots) - Am 24.08.2024, gegen 21:44 Uhr, wurden die Feuerwehr und die Polizei zu einem Brand eines Geräteschuppens in der Hauptstraße in Breitenau alarmiert. Dort kam es nach ersten Ermittlungen zufolge aufgrund unbekannter Ursache zu einem Brandausbruch in einem Geräteschuppen und Holzlagerplatz. Der entstandene Schaden wird aktuell auf ca. 7.000 Euro geschätzt. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion ...

