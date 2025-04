Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Leuth: Kripo bittet um Hinweise nach Bränden

Nettetal-Leuth (ots)

Am Karfreitag, 18.04., wurde gegen 21.15 Uhr ein brennender Baumstumpf auf einem Wanderweg Nahe der Hinsbecker Straße in Leuth gemeldet. Feuerwehrkräfte löschten den Brand und konnten eine Ausbreitung verhindern. Am Ostersonntag brannte gegen 15.00 Uhr eine größer Fläche Unterholz im Grenzwald im Bereich der Heerstraße in Leuth. Nach Schätzung der Feuerwehr ist die betroffene Fläche über 2000 Quadratmeter groß. In beiden Fällen geht die Polizei davon aus, dass die Brände vorsätzlich gelegt wurden. Jeder Hinweis kann für die weiteren Ermittlungen entscheidend sein. Haben Sie verdächtige Personen beobachtet? Melden Sie sich dann beim Kriminalkommissariat 1 in Dülken über die 02162/377-0. /wg (404)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell