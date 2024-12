Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Gaststätteneinbruch

Geschenkediebstahl

Bad Gandersheim (ots)

(Me)37574 Einbeck, OT Kreiensen, Wilhelmstraße 24, dortige ehemalige Gaststätte Grammophon. Zeitraum: Sonntag, 15. 12.2024, 02:30 Uhr bis 10:30 Uhr. Am Samstag, 14.12.2024, fand in der ehemaligen Gaststätte Grammophon eine Geburtstagsfeier statt. Die Feier wurde gegen 02.30 Uhr beendet und das Geburtstagskind (runder Geburtstag) ließ ihre Geschenke und Bargeld offen abgestellt in der Gaststätte zurück. Bei erneutem Aufsuchen gegen 10:30 Uhr, man wollte Geschenke abholen und mußte feststellen, wurden die Geschenke und Bargeld (600.-)entwendet. Gäste der Feier und Anwohner aus der Wilhelmstraße werden gebeten, verdächtige Beobachtungen von Personen und auch Fahrzeugen an das Polizeikommissariat Bad Gandersheim, Tel. 05382 95390, zu melden.

