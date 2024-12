POL-NOM: Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Betäubungsmitteleinfluss

Northeim (ots) - Northeim OT Langenholtensen, Brunsteiner Straße, Samstag, 14.12.2024, 15.00 Uhr bis Sonntag, 15.12.2024, 16.00 Uhr LANGENHOLTESEN (Wol) - Bargeld gestohlen. Im Zeitraum von Samstag ca. 15.00 Uhr bis Sonntag ca. 16.00 Uhr kam es in der Brunsteiner Straße in Langenholtensen zu einem Einbruch in einem Einfamilienhaus. Die unbekannten Personen öffneten gewaltsam ein Fenster und gelangten dadurch in das ...

mehr