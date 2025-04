Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Polizei sucht Hinweise nach Einbruch in Kindergarten

Kempen (ots)

Zwischen Karfreitag, dem 18. April, 16:00 Uhr, und Ostermontag, dem 21. April, 17:15 Uhr, wurde in einen Kindergarten in der Straelener Straße in Kempen eingebrochen. Eine Mitarbeiterin des Kindergartens stellte am Ostermontag ein aufgehebeltes Fenster fest. Kurz darauf bemerkte sie zwei Jugendliche im Garten des Kindergartens. Sie sprach die beiden an, woraufhin diese angaben, das Fenster sei bereits offen gewesen und sie seien deshalb hineingegangen. Die Mitarbeiterin begab sich daraufhin wieder ins Gebäude, um die Polizei zu informieren. In der Zwischenzeit flüchteten die beiden Jugendlichen in unbekannte Richtung. Haben Sie Hinweise zu dem Einbruch oder den Jugendlichen? Dann melden Sie sich bitte bei der Polizei unter der Rufnummer 02162/377-0. /jk (402)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell