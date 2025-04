Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Mann wird durch Pfefferspray verletzt - Polizei sucht nach Hinweisen

Viersen (ots)

Ein 30-jähriger Mann aus Willich wurde am Samstagnachmittag gegen 16 Uhr durch Pfefferspray verletzt. Er wollte eine Gruppe von etwa zehn Jugendlichen passieren, die sich offensichtlich stritten und sich an der Einmündung Heckenweg/Lindenstraße in Viersen aufhielten. Als der Mann an der Gruppe vorbeiging, wurde er plötzlich mit Pfefferspray besprüht. Daraufhin flüchtete er sofort. Eine Zeugin beobachtete den Vorfall und alarmierte die Polizei. Bei der Gruppe soll es sich um Jugendliche im Alter von etwa 14 bis 18 Jahren gehandelt haben. Haben Sie Hinweise zu dem Vorfall? Dann melden Sie sich bitte bei der Polizei Viersen unter der Rufnummer 02162 / 377-0. /jk (400)

