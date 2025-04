POL-VIE: Radfahrerin stürzte mit ihrem eBike in Nettetal-Lobberich und schlug mit dem Kopf auf

Willich-Anrath (ots) - Am Mittwoch, 16. April, wurde zwischen 13:30 Uhr und 15:00 Uhr ein Spind in einem Fitnessstudio an der Jakob-Krebs-Straße aufgebrochen und Wertgegenstände daraus entwendet. Am heutigen Donnerstag kam es erneut zu einem Spind-Aufbruch in demselben Fitnessstudio. Haben Sie Hinweise zu den Vorfällen? Dann melden Sie sich bitte bei der Polizei unter der Rufnummer 02162 / 377-0. /jk (395) Rückfragen ...

