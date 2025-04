Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Rauchentwicklung in Mehrfamilienhaus in Nettetal Lobberich

Polizeibericht der Polizei Viersen (ots)

Am Freitag, 18.04.2025, um 02.21 Uhr wurde über die Leitstelle der Feuerwehr die Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus auf der Fasanenstraße bekannt. Eine 49jährige Bewohnerin wollte sich etwas kochen und stellte das Essen in einem Topf auf den Herd. Sie schaltete den Herd an und schlief anschließend ein. Das Essen brannte an und hierdurch entstand eine starke Rauchentwicklung. Es entstand kein Gebäudeschaden. Die Bewohnerin wurde leicht verletzt in ein anliegendes Krankenhaus verbracht. /MT (396)

