POL-DA: Fürth-Krumbach: Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

Lindenfels (ots) - Die Rezeption der Campinganlage "Am Zentbuckel" geriet in der Nacht zum Samstag (10.08.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter verschafften sich zunächst gewaltsam Zugang in die Räumlichkeit und durchsuchten anschließend diverse Schränke. Ihnen fielen hierbei Bargeld und Dokumente in die Hände. Hinweise bitte an die Kripo in Heppenheim ...

