POL-VIE: Spinde im Fitnessstudio aufgebrochen

Nettetal-Lobberich (ots) - Schon am Dienstag, 15. April, kam es zu einem Unfall in der Niedieckstraße in Lobberich. Ein 48-jähriger Nettetaler fuhr gegen 8 Uhr mit seinem Pkw in der besagten Straße in Richtung Kreisverkehr. Beim Vorbeifahren touchierte er einen geparkten Wagen, bemerkte dies jedoch nicht und fuhr weiter. Der Besitzer des anderen Wagens saß in dem Auto, als das passierte und fuhr dem Nettetaler ...

