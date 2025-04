Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Polizei sucht nach Unfallbeteiligten

Nettetal-Lobberich (ots)

Schon am Dienstag, 15. April, kam es zu einem Unfall in der Niedieckstraße in Lobberich. Ein 48-jähriger Nettetaler fuhr gegen 8 Uhr mit seinem Pkw in der besagten Straße in Richtung Kreisverkehr. Beim Vorbeifahren touchierte er einen geparkten Wagen, bemerkte dies jedoch nicht und fuhr weiter. Der Besitzer des anderen Wagens saß in dem Auto, als das passierte und fuhr dem Nettetaler hinterher. An der nächsten Ampel fuhr der unbekannte neben den Pkw des Nettetaler und teilte ihm mit, dass er eben seinen Wagen angefahren hat. Daraufhin schlug der Mann aus Nettetal vor, dass beide rechts ranfahren um die Personalien auszutauschen. Darauf regierte der Mann nicht und entfernte sich. Sind die der unbekannte? Oder haben Sie Hinweise zu dem Mann, der wahrscheinlich mit einem weißen Kastenwagens mit einem offenen Anhänger unterwegs war? Dann melden Sie sich bitte bei der Polizei unter der Rufnummer: 02162/377-0. /jk (394)

