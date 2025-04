Freiwillige Feuerwehr Kranenburg

FW Kranenburg: Flächenbrand am Europaradweg

Bild-Infos

Download

Kranenburg (ots)

Flächenbrand klein, so lautete das Einsatzstichwort für den Einsatzleitwagen Kranenburg und die Löschgruppe Frasselt-Schottheide, gegen 2 Uhr in der Nacht von Freitag, 11., auf Samstag, den 12. April. Aufmerksame Radfahrer hatten am Europaradweg in Höhe Tütthees eine stark qualmenden Aufschüttung mit Grünschnitt und Holzspänen entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Diese zerlegte die Aufschüttung und löschte die Glutnester mittels Schnellangriff ab. Hierdurch konnte ein Übergriff der Glut auf die angrenzende Hecke verhindert werden. Ob die Aufschüttung mit Grünschnitt und Holzspänen durch Selbstentzündung oder durch das achtlose Wegwerfen einer Zigarette entstanden ist, konnte abschließend nicht geklärt werden. Nach gut einer halben Stunde konnten die eingesetzten Kräfte die Einsatzstelle verlassen.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Kranenburg, übermittelt durch news aktuell