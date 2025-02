Freiwillige Feuerwehr Kranenburg

FW Kranenburg: Mountainbiker schwer verletzt im Reichswald

Kranenburg (ots)

Am Freitag, den 21. Februar 2025, wurde eine Teileinheit der Feuerwehr Kranenburg um 13:50 Uhr zu einer Rettungsaktion in den Reichswald alarmiert. Ein Mountainbiker war in unwegsamem Gelände schwer gestürzt und konnte aufgrund seiner Verletzungen nicht eigenständig gerettet werden. Da eine einfache Rettung nicht möglich war, wurde der Rettungshubschrauber SAR 41 der Bundeswehr aus Nörvenich angefordert. Dieser setzte eine Seilwinde ein, um den Verunglückten aus dem Wald zu retten und ihn an einer sicheren Stelle dem Rettungsdienst zu übergeben. Die Motorräder des Kreises Kleve erkundeten alternative Rettungswege und übernahmen aufgrund der schwierigen Funkkommunikation im Waldgebiet die Verbindung zwischen Rettungsdienst und Einsatzleitung. Die Feuerwehr Kranenburg unterstützte die Rettungsmaßnahmen mit 15 Einsatzkräften, die insgesamt drei Stunden im Einsatz waren. Dank der guten Zusammenarbeit aller beteiligten Organisationen konnte der verletzte Mountainbiker schnellstmöglich versorgt und sicher aus dem unwegsamen Gelände gerettet werden.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Kranenburg, übermittelt durch news aktuell