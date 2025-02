Freiwillige Feuerwehr Kranenburg

FW Kranenburg: Brand im Kinderzimmer

Bild-Infos

Download

Kranenburg (ots)

Brand in einem Kinderzimmer lautete am Montag, den 3. Februar gegen 15.30 Uhr, das Einsatzstichwort für die Freiwillig Feuerwehr der Gemeinde Kranenburg, zu dem sie in den Ortsteil Zyfflich alarmiert wurde. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war das Gebäude bereits vollständig evakuiert worden. Im betroffenen Zimmer konnte ein Schwelbrand festgestellt werden. Umgehend wurde das Brandgut aus dem Gebäude entfernt und abgelöscht. Im Anschluss erfolgte eine sorgfältige Kontrolle des Zimmers, sowie die Belüftung des gesamten Gebäudes, um eine weitere Ausbreitung des Brandrauchs zu verhindern. Die Brandursache ist derzeit jedoch noch unklar. Der Einsatz der 40 Feuerwehrkräfte unter der Leitung von Gemeindebrandinspektor Andreas Thelosen, zu dem auch die Drehleiter aus Kleve und der Rettungsdienst des Kreises alarmiert worden waren, dauerte insgesamt 1,5 Stunden. Während des Einsatzes wurde eine Person dem Rettungsdienst übergeben. Dank des schnellen Handelns der Einsatzkräfte, konnte Schlimmeres verhindert werden. Die Kranenburger Feuerwehr bedankt sich bei allen Beteiligten für die professionelle Zusammenarbeit und schnelle Reaktion.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Kranenburg, übermittelt durch news aktuell