FW Kranenburg: Kranenburger Kinderfeuerwehr besuchte Flughafenfeuerwehr

Kranenburg (ots)

Es war ein spannender und lehrreicher Tag für die Kranenburger Kinderfeuerwehr beim Besuch der Flughafenfeuerwehr am Airport Weeze. Insgesamt 15 Kinder und 5 Betreuer nahmen an dieser besonderen Exkursion teil, um einen Einblick in die Arbeit der Feuerwehr auf einem internationalen Flughafen zu erhalten. Nach der Begrüßung durch die Feuerwehrkräfte des Flughafens startete die Gruppe mit einer ausführlichen Führung. Dabei wurden die Abläufe und besonderen Herausforderungen der Flughafenfeuerwehr erläutert. Die Kinder erfuhren, dass der Brandschutz an einem Flughafen eine zentrale Rolle spielt. Schließlich sei schnelle und effektive Hilfe im Ernstfall überlebenswichtig. Ein besonderes Highlight des Besuchs war die Vorführung eines Flugfeldlöschfahrzeugs. Die beeindruckende Größe und Leistung dieser Spezialfahrzeuge, die mit enormer Kraft große Mengen Wasser und Löschschaum ausbringen können, sorgten für Staunen bei den jungen Feuerwehrbegeisterten. Die Kinder konnten live miterleben, wie die leistungsstarken Pumpen und Monitore des Fahrzeugs arbeiten und welche technischen Besonderheiten es von herkömmlichen Feuerwehrfahrzeugen unterscheidet. Neben den technischen Details stand auch der Teamgeist im Fokus, der für die Arbeit bei der Flughafenfeuerwehr essenziell ist. Die Kinder bekamen einen Eindruck davon, wie wichtig die Zusammenarbeit und schnelle Entscheidungsfindung in einem Notfall ist. Am Ende des Tages waren sich alle Teilnehmer einig: Dieser Besuch war eine wertvolle Erfahrung, die den jungen Feuerwehrmitgliedern nicht nur neues Wissen vermittelte, sondern auch die Begeisterung für das Feuerwehrwesen weiter stärkte. Die Kranenburger Kinderfeuerwehr bedankt sich herzlich bei der Flughafenfeuerwehr Weeze für die spannende und informative Führung.

