Freiwillige Feuerwehr Kranenburg

FW Kranenburg: Mehr als sieben Millionen für den Brandschutz

Bild-Infos

Download

Kranenburg (ots)

Diese Zahl ließ aufhorchen: Mehr als sieben Millionen Euro wird die Gemeinde Kranenburg in den nächsten vier Jahren in den Brandschutz investieren. Das teilte Bürgermeister Ferdi Böhmer den Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Kranenburg im Rahmen der Jahresdienstbesprechung mit. "Das ist gut angelegtes Geld, wobei der jährliche Aufwand für technische und persönliche Ausrüstung mit rd. 60.000 Euro zu Buche schlägt", so der Verwaltungschef mit Blick auf die nächste Ersatzbeschaffung, einem neuen Feuerwehrfahrzeug, das mit über einer halben Millionen Euro kalkuliert werde. In seinem umfassenden Rückblick auf das Einsatzgeschehen im vergangenen Jahr blickte Feuerwehrchef Andreas Thelosen auf über 80 Einsätze zurück, die von den 164 Kräften der Einsatzabteilung abgearbeitet wurden. Dabei wurden sowohl die Herausforderungen als auch die Erfolge des vergangenen Jahres beleuchtet. Zudem betonte Thelosen in seinem Bericht den hohen Einsatzwillen und die professionelle Zusammenarbeit der Feuerwehrleute, die rund um die Uhr für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger im Einsatz waren. Auch begrüßte er Kreisbrandmeister Reiner Gilles, die Ehrenwehrführer Paul-Heinz Böhmer und Norbert Jansen, sowie Vertreter aus Rat und Verwaltung. Kreisbrandmeister Gilles hob, ebenso wie der Bürgermeister, die hohe Einsatzbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehr innerhalb der Gemeinde hervor. Neben der Brandbekämpfung verwies Gilles insbesondere auf die technischen Hilfeleistungen der Feuerwehren im Kreis Kleve, die er ebenso als Schwerpunkte sah, wie die wachsenden Herausforderungen durchzunehmende Extremwetterereignisse. Ein zentraler Punkt der Jahresdienstbesprechung die Ehrungen und Beförderungen. So gehört Gerhard Janßen 70 Jahre, Theo Groesdonk und Wilhelm Klöster 60 Jahre, sowie Theo Hendricks, Andreas Keders, Paul Rogmans und Klaus Verhoeven 40 Jahre der Blaulichfamilie an. David Janßen, Mauritz Koenen, Simon Linden und Finn Queling sind zehn Jahre dabei. Für 25 Jahre aktiven Dienst in der Feuerwehr wurden Klaus Berns, Jürgen Gantevoort und Christoph Lenz mit dem Feuerwehr-Ehrenzeichen in Silber ausgezeichnet. Das in Gold, für 35 Jahre aktiven Dienst, erhielt Lars Gertzen. Zudem wurde Ansgar Thoone zum Hauptbrandmeister, Tobias Siebert zum Brandmeister, sowie Tim Diederichs, Johann Niederquell, Fabiao Püplichhuisen, Benedikt Scholten und Jan Tervoort zum Unterbrandmeister befördert. Oberfeuerwehrmann/.frau sind nun Collin Aschemann, Kevin Bahlau, Fabian Bröhl, Kevin Dominik, Andreas Friese, Nils Hagemann, Philipp Heil, Samira Peters und Roman Verhoeven. Feuerwehrfrauanwärterin ist Jule Dercks. Nach den Berichten aus der Jugend- und Kinderfeuerwehr gab Thelosen abschließend einen Ausblick auf das Jahr 2025. Neben der Anschaffung neuer Ausrüstung und geplanter Fortbildungsmaßnahmen stünden auch Modernisierungen innerhalb der Feuerwehr an. Ziel bleibe es, die Schlagkraft der Feuerwehr weiter zu stärken und bestmöglich auf zukünftige Herausforderungen vorbereitet zu sein. Eindrucksvoll zeigte die Jahresdienstbesprechung den hohen Stellenwert der Freiwilligen Feuerwehr innerhalb der Gemeinde Kranenburg und würdigte das große Engagement aller Mitglieder, auch künftig motiviert für die Sicherheit der Bevölkerung einzutreten.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Kranenburg, übermittelt durch news aktuell