Polizei Dortmund

POL-DO: Flüchtiger Täter nach Messerangriff in Bergkamen gefasst

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0850

Gemeinsame Pressemitteilung der Polizei Dortmund und Staatsanwaltschaft Dortmund

Am Mittwochnachmittag (11.09.2024) gegen 15:00 Uhr kam es in einer Wohnung in der Hochstraße in Bergkamen zu einem versuchten Tötungsdelikt zum Nachteil eines 39-jährigen Bergkameners.

Hierbei wurde der Geschädigte durch den Einsatz eines Messers schwer verletzt und einem Krankenhaus zugeführt. Er ist mittlerweile außer Lebensgefahr.

Hier der Link zu der ursprünglichen Pressemitteilung: https://unna.polizei.nrw/presse/bergkamen-schwerverletzter-nach-messerangriff-im-krankenhaus-taeter-ist-fluechtig

Die Ermittlungen hierzu werden in Form einer Mordkommission mit Polizeibeamten aus Dortmund und Unna geführt. Die Fahndungsmaßnahmen haben gestern (12.09.2024, 16:00 Uhr) zur Festnahme des Tatverdächtigen geführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Dortmund erließ der zuständige Richter am Amtsgericht Dortmund nunmehr Haftbefehl. Der Beschuldigte befindet sich in Untersuchungshaft.

Weitere Presseauskünfte hierzu erteilt Herr Staatsanwalt Giesenregen unter Tel. 926-26104.

