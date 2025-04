Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Autoscheibe eingeschlagen - Rucksack geklaut

Viersen-Süchteln (ots)

Aus einem Auto, das auf dem Wanderparkplatz an der Hindenburgstraße in der Nähe der Bezirkssportanlage abgestellt war, haben Unbekannte am Mittwochabend einen Rucksack gestohlen, der auf dem Beifahrersitz gelegen hatte. Die Eigentümerin hatte den Wagen gegen 19.05 Uhr dort geparkt. Als sie um 19.35 Uhr zurückkehrte, war die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen und der Rucksack fehlte. Die Polizei ermittelt und sucht nun Zeuginnen oder Zeugen, die zu dieser Zeit an dem Parkplatz waren. Ist Ihnen etwas Verdächtiges aufgefallen? Haben sich Personen auffällig verhalten? Bitte teilen Sie Ihre Beobachtungen unter der Rufnummre 02162/377-0 mit. Ein Appell der Polizei: Bitte lassen Sie nichts offen und sichtbar in ihrem Auto liegen, auch wenn Sie nur kurz weg sein wollen. Bedenken Sie: Ein möglicher Täter kann von außen nicht sehen, dass in einer Tasche nichts Wertvolles ist. Dann übersteigt oft der Schaden am Auto, verbunden mit dem erforderlichen Zeitaufwand zur Reparatur, den Wert des gestohlenen Guts. /hei (391)

