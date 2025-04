Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Getränkemarkt - Zigaretten gestohlen - wer hat etwas beobachtet?

Viersen (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben Unbekannte zwischen 2.45 und 3.15 Uhr in einen Getränkemarkt an der Freiheitsstraße in Viersen eingebrochen und haben eine noch nicht bekannte Menge an Zigaretten entwendet. Sie beschädigten den rückwärtigen Zaun und schlugen eine Scheibe ein, um in das Gebäude zu gelangen. Der Getränkemarkt liegt an einer Stichstraße der Freiheitsstraße. Die Polizei ermittelt und fragt nun nach verdächtigen Beobachtungen in diesem Bereich der Freiheitsstraße oder möglicherweise auch der Eichenstraße in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Wenn Sie etwas gesehen haben, melden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (390)

