Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Hund rennt auf Straße - Radfahrer wird leicht verletzt

Nettetal-Breyell (ots)

Am Dienstag, dem 15. April, kam es gegen 9:30 Uhr in der Straße Lötsch zu einem Unfall. Ein 36-jähriger Mann aus Viersen war mit seinem Fahrrad in der Straße Lötsch in Richtung Dülkener Straße unterwegs. Zur selben Zeit befand sich dort auch ein 72-jähriger Mann aus Nettetal mit seinem nicht angeleinten Hund. Als der Radfahrer den Mann passieren wollte, sprang der Hund plötzlich auf die Fahrbahnmitte. Der Viersener musste stark abbremsen und stürzte in der Folge. Zu einem Zusammenstoß mit dem Hund kam es nicht. Der Radfahrer wurde bei dem Sturz leicht verletzt. Die Polizei appelliert an alle Hundehalter, ihre Hunde im öffentlichen Verkehrsraum grundsätzlich so zu führen, dass von ihnen keine Gefahr ausgeht. Bitte leinen Sie Ihre Hunde insbesondere in der Nähe von Straßen an und halten Sie sie unter Kontrolle, damit Unfälle wie am Dienstagmorgen vermieden werden können. /jk (387)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell