POL-VIE: Autofahrer flüchtet vor der Polizei

Nettetal (ots) - Am Montagabend hat es in zwei Bereichen im Wald in Nettetal gebrannt. Gegen 19.45 Uhr brannte es zunächst in Hinsbeck, in einem Waldstück zwischen Heide und Hombergen. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Um kurz nach 21 Uhr dann wurden Feuerwehr und Polizei erneut alarmiert. Diesmal brannte es in einem Waldstück an der B221 (Geldrische Straße) in Leuth. Auch hier war das Feuer schnell ...

mehr