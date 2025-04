Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst-Vorst: Ohne Versicherung aber mit Alkohol auf E-Scootern unterwegs

Tönisvorst-Vorst (ots)

Am Montagabend gegen 23.10 Uhr ist einem Streifenteam auf dem Alten Weg in Vorst ein jugendliches Duo aufgefallen, das auf E-Scootern unterwegs war.

Verdächtig an den beiden 16- und 18-Jährigen aus Tönisvorst war zunächst nur, dass sie ohne Licht unterwegs waren. Wäre dieses eingeschaltet gewesen, wären sie möglicherweise gar nicht ins Visier der Einsatzkräfte geraten. So aber bemerkten die Beamtin und der Beamte dann bei der Kontrolle, dass beide E-Scooter jeweils nur über halb abgerissene und abgelaufene Versicherungskennzeichen verfügten. Jedes Jahr am 1. März ist die Versicherung fällig. Dann gibt es auch ein neues Kennzeichen. 2025 muss dieses grün sein. Ohne Versicherung zu fahren, ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat. Außerdem kann ex auch im Falle eines Unfalls sehr teuer werden - wenn eben keine Versicherung für verursachte Schäden aufkommt. Da kommen schnell etliche tausend Euro zusammen.

Zusätzlich bemerkten die Einsatzkräfte bei dem 18-Jährigen Alkoholgeruch. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,6 Promille. Das brachte ihm noch eine zusätzliche Anzeige ein. Beide durften nicht weiterfahren. /hei (382)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell